СМИ сообщают о пяти жертвах наезда в Торонто

По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда грузового микроавтобуса на толпу прохожих на севере канадского города Торонто, где с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча «Большой семерки», передает TAP Alerts.

В городские больницы госпитализированы семь раненых, сообщает CBS News. Ранее сообщалось о том, что погибших двое, а пострадавших — по меньшей мере восемь человек.

Представитель Департамента пожарной охраны Торонто заявил о «многочисленных жертвах и пострадавших» от «наездов транспортного средства как минимум в двух местах».

What we know so far about Toronto van strike:



- Up to 10 pedestrians may have been struck

- Extent of injuries unclear

- Driver of van in custody. No personal details known

- Yonge Street and Finch Avenue areas cordoned offhttps://t.co/26YbDX2P1S pic.twitter.com/hp7jxDeRmS

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 23 апреля 2018 г.

Грузовой автомобиль, совершивший наезд на людей, принадлежит лизинговой фирме и, по всей видимости, был арендован водителем.

Ранее сообщалось, что водитель бросил машину и сбежал, но вскоре был пойман полицейскими неподалеку от места происшествия. Однако местные СМИ со ссылкой на очевидцев излагают и другую версию случившегося: минивэн дважды в разных местах выезжал на тротуар, где находились прохожие, после чего вырулил обратно на проезжую часть и скрылся, а полиция остановила его примерно в полутора километрах от места происшествия.

В соцсетях появилось видео задержания водителя, на котором заметно, что мужчина держит в руке какой-то предмет, который сначала направляет на идущего к нему полицейского, а потом отбрасывает на землю.

#BREAKING: Video of the arrest of the driver in Toronto. (Video: @vce7) pic.twitter.com/XEyaskMHF6

— BreakingNNow (@BreakingNNow) 23 апреля 2018 г.

Один из очевидцев так описал случившееся: «Белый фургон разогнался, вероятно, до 90-110 километров в час, целенаправленно выезжая на тротуар к пешеходам, после чего пересек улицу и скрылся». О мотивах водителя не сообщается, полиция не раскрыла никаких данных о нем.