СМИ сообщили, что мужчина, стрелявший в Теннесси, все еще на свободе

Газета Tennessean сообщила, что по версии сотрудников местной полиции, стрелявший у кафе Waffle House находится на свободе с еще двумя видами оружия.

Личность преступника установлена: 29-летний Трэвис Рейнкинг. Его объявили в розыск.

В прошлом году у него изъяли четыре вида огнестрельного оружия. С ним он находился в запрещенной зоне недалеко от Белого дома, говорится в издании.

По последним данным, во время стрельбы в штате Теннесси погибли четыре человека. Отмечается, что ранения получили шесть человек.