СМИ узнали о решении России подарить Сирии С-300

В ближайшее время Россия намерена поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, поставки будут осуществляться «на безвозмездной основе».

Дело в том, что оплатить подобный заказ сирийцы не смогут — «у них нет денег», как пояснил источник в оборонно-промышленном комплексе. Оформлять же кредит Россия не собирается.

Из С-300 планируется создать «эшелонированную систему ПВО, защищающую Дамаск и аэродромы от ракетных ударов», причем в кратчайшие сроки, а на обучение сирийских военных работе с ЗРК понадобится около трех месяцев. Соответственно, в первое время работы «Фаворитов» в местах их развертывания будут находиться российские «военные советники».

Против размещения С-300 в Сирии выступает Израиль. Источники «Ъ» отметили, что если он нанесет удар по российским ЗРК, «последствия для всех сторон будут катастрофическими».