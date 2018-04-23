СМИ узнали о возможной отставке главы Хакасии

Внутриполитический блок администрации президента РФ инициировало отставку главы Хакасии Виктора Зимина. Однако, по словам источников РБК в Кремле, АП и властях региона, «указ еще не подписан», и Владимир Путин пока не принял окончательного решения.

Один из собеседников издания считает, что отставка Зимина может состояться после инаугурации президента, запланированной на 7 мая.

Причина возможной отставки Зимина — низкий уровень поддержки населением республики на фоне коррупционных скандалов (в частности, с экс-главой администрации регионального правительства Владимиром Бызовым, ставшим фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в сфере закупок медоборудования и лекарств в 2015–2016 годах).

РБК отмечает, что Зимин является креатурой министра обороны РФ Сергея Шойгу, который в свое время рекомендовал его на должность. Поэтому мнение главы Минобороны будет учитываться при решении вопроса о возможной отставке чиновника.