СМИ: в России появится стандарт для ICO-проектов

В России разработают стандарт для ICO-проектов. Об этом рассказали в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), пишет газета «Известия».

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СМИ: сделки с криптовалютами могут обложить налогом

Туда войдут такие критерии, как достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта. Стандарт позволит отличать ICO-проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид.

Однако стандарт не планируют утверждать законодательно — он будет частью саморегулирования этого рынка. Ранее СМИ писали, что сделки с криптовалютами могут обложить налогом. Правительство поддержало законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах» и считает, что документ необходимо доработать. В частности, прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль.

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