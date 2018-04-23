Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом

Мелания Трамп

В отличие от своего мужа Дональда Трампа, который проигнорировал похороны Барбары Буш и сослался на то, что его приезд мог бы стать причиной повышенных мер безопасности (а это, по его мнению, было бы не совсем уместно и излишне), первая леди США не могла не почтить память супруги 41-го и матери 43-го президентов США и прилетела в Хьюстон, где и состоялась траурная процессия.

На похоронах Мелания, как и подобает в таких случаях, появилась в темном наряде и предстала в черном платье от Dolce & Gabbana и туфлях в тон ему, а завершила свой образ она маленьким клатчем (за новость спасибо блогеру boo_10).

Несмотря на политические разногласия своего супруга с бывшим президентом США Бараком Обамой и кандидатом в президенты Хилари Клинтон, Мелания с ними, кажется, сумела найти общий язык и с удовольствием, не скрывая улыбки, позировала фотографам вместе с четой Клинтон, Мишель и Бараком Обамой, Джорджем и Лорой Буш и Джорджем Бушем-старшим.

Мишель и Барак Обама и Мелания Трамп

Более того, во время службы Мелания Трамп сидела плечом к плечу с бывшим президентом США, причем такое соседство ей пришлось весьма по душе — папарацци удалось поймать момент, когда Мелания Трамп смеялась. Кадр не просто разлетелся по сети, но сразу же стал мемом.

Мелания Трамп и Барак Обама

Мелания выглядит на похоронах с Обамой гораздо счастливее, нежели на ужине с Трампом по случаю его инаугурации.

Добавьте "заставить Меланию улыбаться" в список того, что умеет делать Обама, но не умеет делать Трамп.

Найдите того, кто улыбается так же, как Мелания Трамп, когда она общается с Обамой вдали от Дональда.— подобных комментариев в Twitter после облетевшей сеть этой фотографии появилось немало.

Вероятно, после этого Дональд Трамп уже не раз пожалел, что отпустил свою супругу в Хьюстон одну.