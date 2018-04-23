SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд

В Сочи 20 апреля торжественно открылась вторая Неделя моды SochiFashionWeek. На этот раз сочинская погода встретила модную публику дождем, ветром и сильным штормом. Градус за гардинами морпортовских окон, больше напоминал позднюю осень. Однако на подиуме дизайнеры согревали зрителя яркими и сочными коллекциями.Зал Морпорта был полон гостей и волнение дизайнеров в зоне бэкстейджа не заставило себя ждать. Ведь возможность показать свое творчество широкой публике под силу не каждому. Поэтому модельеры отнеслись к этому со всей готовностью.Первой выступила VICTORIAANDERSONbyЦарица Кубани с коллекцией свадебных платьев, сообщает журналист Planet Today с места событий. Дизайнер сломала рамки стереотипов fashion-индустрии. На подиуме появились модели разных пропорций и возрастов. Самой старшей модели было 45 лет. Кроме того, невесты дефилировали под восточную национальную музыку.«Многонациональность- главный атрибут нашего края» - говорит Виктория.Дефиле в пышных платьях, осторожно вышитые вручную камни на корсетах, элегантность моделей, придавали показу особенные черты, в которых мгновенно читался авторский почерк.«Меня называют диснеевским дизайнером. Я люблю пышные-препышные, украшенные хрусталями, камнями и так далее».Как призналась модельер, для того чтобы дефилировать в ее показе, девушкам, чьи формы далеки от модельных, пришлось учавствовать в проекте «Тачка за прокачку». Сбросив два килограмма в установленный срок, модель получала право пройтись по главной модной площадке на SochiFashionweek 2018.Впрочем, это условие не огорчало экстравагантных манекенщиц ANDERSON,а лишь придавало мощный стимул. Девушки показали очень яркое и уверенное дефиле. Тем более, что дизайнер отнеслась к каждой с особенной теплотой и благодарностью.«Я не была так счастлива, как сегодня! Мои модели все молодцы» -признается Виктория.Напомним, что VICTORIAANDERSONвыступает на SochiFashionWeekуже второй раз, и демонстрирует разные коллекции. За плечами детская и свадебная. Дизайнер пообещала, что в октябре покажет линию коктейля. Ведь праздничность -главный элемент во всем творчестве Виктории.Полной противоположностью предыдущему дизайнеру стала коллекция «Вне сезона» бренда STEPANETS.Такое название отображает слова Александры о том, что ее одежда не имеет времени и может быть актуальна в любом месте. Графичность форм, строгие лаконичные формы платьев середины 20-века, приподнятые плечи в стиле «кейп», клетчатые колготки, шляпы, гипюровые перчатки, расклешенные сетчатые манжеты в сочетании с черным классическим платьем. В коллекции Александры не было коллаборации фактурных различий, наоборот, читалась одна главная мысль -сдержанная женственность и интеллигентность. На некоторых моделях приоткрывался длинный вырез, но и он, был прикрыт расклешенной юбкой. Символом творческих идей стал цветок калла. Его интерпретация виднелась на рукавах дефилировавших моделей или в виде детали на строгих пиджаках.«Для меня это символ элегантности. Абсолютно простая, чистая форма, но насколько она содержательна, насколько она дорогая…»Началом творческого процесса стала поездка во Францию Александры. Будучи финансистом, она отправилась в отпуск в Париж. Пробыв там неделю, приняла решение стать дизайнером.«Психанула!» - смеется Степанец.Добавляет: «Как только самолет коснулся земли Парижа, я сказала, что больше не вернусь в прошлую профессию».Александра призналась, что работать при этом стала больше. Однако она ни о чем не жалеет, ведь модная деятельность доставляет ей настоящее удовольствие.Еще одну экстра-неординарность продемонстрировал дизайнер ZHASLANSEITOV. То ли модели, то ли инопланетяне вышли на подиум, погрузив зрителя в космическую эру. Длинные шубы на мужских плечах, комбинезоны цвета металлик на голое тело, сумки цвета серебра с черными стрелками, синие платья в пол, боевой раскрас на мужском и женском лице в широкую полоску, озадачили сочинскую аудиторию. В цветовой гамме преобладали черный и металлический. Как отметил сам ZHASLAN, он придерживается одного направления-это Bселенная. Дизайнер планирует делать это еще долгое время, интерпретируя неземные образы, которые удобно расположатся в повседневной жизни.«Все началось с прошлого сезона, когда мы сделали коллекцию под названием «Вселенная». В этом году коллекция называется «Historynumber5». Это наша пятая история. Мы решили все-таки продолжить эту тематику дальше».Дизайнер отметил, что идея должна присутствовать в каждой предыдущей и последующей коллекции. Чтобы стиль был единым и в то же время, неповторим.«Должен быть какой-то единый стиль или единый цвет».Современную женственность представил бренд FLUID от создателя Ирины Ханаевой. Показались платья в пол с легким разлетающимся шлейфом. Вискоза, шифон, женственный крой рукав, и главное, контрастные сочные цвета летних платьев задавали настрой на отпуск. Южно-тропическая анимация на черном, голубой иллюзион на комбинезоне, цвет пепельной розы, глубокий изумрудный, представленные в изящной манере, обращали на себя внимание.Кстати, название бренда отражает женщину, в первую очередь, привлекательную, но интересную, буквально излучающую флюиды повсюду.«Мне кажется, что в женщине нужно показать ее изюминку, а не сразу все ее достоинства. Женщину нужно захотеть узнать» - признается Ирина.Роскошь и богатство Востока показала краснодарский дизайнер НАИРА АРУТЮНЯН. Бархат, шелк, тончайшая сетка, ручная бисерная вышивка. Пышность юбок в сочетании с открытым декольте, демонстрировали все великолепие Дубая. Именно этот город вдохновил Наиру на создание «королевских» нарядов. Получилось выразительно, но со вкусом. Смело, но женственно. Ярко, но деликатно. Практически каждое платье сопровождалось шлейфом.«В Дубае меня поразил шик! Если у нас 21 век, то там двадцать второй! Поразила публика на арабской Неделе моды, где удалось побывать! После этого у меня были рождены колоссальные картинки в голове!».Модельер призналась, что сырье, также, было привезено из ОАЭ. Бархат, шелк- дорогие ткани, по мнению дизайнера, которые создают особенную ценность при создании одежды.Заметно покорило зрительниц платье в пол из черного бархата с расписным полупрозрачным шлейфом и коктейль, покрытый золотыми пайетками в стиле «русалка».На вопрос, что может пожелать дизайнер тем, то еще не научился носить вечерние наряды, Наира отвечает:«Я всегда говорю моделям перед выходом, что каждая из них-королева. И только тогда они смогу представить мои наряды на должном уровне. Поэтому каждая должна сначала полюбить себя».Бренда НАИРА АРУТЮНЯН закрывал цепочку модных дефиле. Оживленная публика еще долго не расходилась по домам, оставаясь под впечатлением современных коллабораций.Вечер воскресенья стал насыщенным, чем и вызвал эмоции зрителя. Поэтому селфи, вопросы к модельерам, благодарности организаторам, продолжали жить еще какое-то время в Морском порту Сочи и после показов.Фото - Евгений БАТИЕВСКИЙДина Отман специально для Planet Today