"Спартак" уходит через чёрный ход

Болезненная пощёчина, полученная на финише сезона на домашнем стадионе от "Ахмата" (1:3), по большому счёту отсекает столичный "Спартак" от чемпионской гонки.

Всего лишь неделя - и оптимистичные настроения, что "Спартак" поборется за Кубок России и чемпионство, сменились унынием и грустью. Сенсационное поражение в полуфинале от "Тосно" и совсем неожиданное в РФПЛ от "Ахмата". Спроси кого о "красно-белых" раскладах неделю назад, и 2/3, думаю, отправили бы чемпионов в Волгоград на 9 мая и в погоню за "Локомотивом". Вместо этого минус два турнира и борьба за место в Лиге чемпионов, где конкуренты мощнейшие - ЦСКА и "Зенит".

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Первые подозрения, что "Спартак" может в понедельник удивить, появились в момент появления стартового состава. Едва залетел первый гол, в какой-то момент подумалось, что это разозлит "красно-белых", но затем залетел второй, и мысли, если и были, то скорее о том, как в такой ситуации спасать себя, репутацию и чемпионскую интригу. Вместо спасения залетел третий.

"Локомотиву" до золота чемпионата России осталось набрать три очка - "Краснодар" на выезде, "Зенит" дома и "Арсенал" в последнем туре в Туле. Диспозиция очень хорошая и с учётом опыта Сёмина на 90% чемпионская.

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У "Зенита" из тройки претендентов ("Краснодар", без обид, но нет) на место в Лиге чемпионов самая сложная концовка: ЦСКА дома, "Локо" в Москве (в обоих случаях можно потерять очки) - два, по сути, стыка - и в финале дома "СКА-Хабаровск", который уже вылетел из РФПЛ.

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ЦСКА, помимо "Зенита", играет дома с "Арсеналом" и "Анжи" (зона вылета). "Спартак" летит к "Амкару", а потом играет с "Ростовом" (зона стыков) и "Динамо" дома. Скорее всего, определяющим в борьбе за второе место станет ближайший тур. Узнать о финишных раскладах, как и о том, что же произошло на поле спартаковской арены вечером 23 апреля, не особо получилось - спартаковцы почти в полном составе воспользовались чёрным ходом, чтобы не общаться со СМИ. Прав оказался владелец "Спартака" - Леонид Федун до игры сказал, что ожидания тревожные. Чутьё Леонида Арнольдовича не подвело. Что будет дальше? Если Массимо Каррера провалит (а пока он близок к этому) все задачи, то ещё одного шанса может и не получить.