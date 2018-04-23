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Специалисты проверят качество воды Северского Донца


Добавлено: 23 апр 2018 в 14:49, Категория: Украина
Специалисты проверят качество воды Северского Донца

Министерство экологии Украины в рамках совместного с ОБСЕ проекта проведет проверку состояния воды Северского Донца.

Глава министерства Остап Семерак отметил, что специалисты исследуют ситуацию и дадут объективную оценку экологического состояния бассейна главной реки Донбасса. По информации, пост контроля вод Северского Донца уже открыт. Он полностью автоматизирован и дает возможность определять качество воды по 14 параметрам в режиме онлайн. Кроме того, на 8 реках аналогичные посты будут открыты до конца года.

Напомним, что в 2017-ом году специалисты профильного министерства и ОБСЕ исследовали экологическую обстановку на оккупированных территориях. По результатам, в реках Донбасса повышена концентрация фосфора и азота.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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