США вынуждают РФ работать над окололунной станцией по их стандартам

Источник в ракетно-космической отрасли утверждает, что США и их партнеры настаивают, чтобы при создании шлюзового модуля для окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) Россия ориентировалась на американские техстандарты.

«Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры», — цитирует слова источника РИА Новости.

По словам источника, участники проекта LOP — Gateway «с большим удовольствием избавились бы» от России, которая «обычно отстает по всем технологическим циклам изготовления космической техники».

Он пояснил, что западная космическая промышленность работает по американским стандартам, а партнеры РФ по проекту — Евросоюз, Япония и Канада — ориентировались на предложения США. По их мнению, если Россия будет создавать для проекта всего один модуль, нецелесообразно делать это по российским стандартам, как предлагает Москва. Кроме того, США предлагают России использовать для выхода из российского шлюза LOP в открытый космос американские скафандры.

Между тем ни «Роскосмос», ни правительство РФ до сих пор не утвердили программу участи страны в проекте окололунной орбитальной станции, а все переговоры на этот счет ведутся «по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России», добавил источник.