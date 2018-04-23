Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Пользователи в России в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Компания Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов, сообщают СМИ.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», — сказал представитель пресс-службы Google, не уточнив, чем вызваны проблемы.