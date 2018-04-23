Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций

Страны G7 выступают за сохранение антироссийских санкций, введенных за «неприемлемые действия России на Украине». Об этом говорится в Twitter канадского МИД.

В сообщении говорится, что министр иностранных дел Канады и другие главы МИД «большой семерки» подтвердили общую приверженность «мировому порядку, основанному на международном праве, в том числе и в вопросе территориальной целостности». Страны сохраняют ограничительные меры в отношении России за «неприемлемые действия» на Украине.

Представители G7 также выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились помогать Украине.

Отношения России и стран Запада ухудшились на фоне украинского кризиса и вхождения Крыма в состав РФ. Западные страны обвинили российскую стороны во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввели санкции.