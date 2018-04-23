Суд отказал СБУ в аресте имущества из офиса Савченко

23 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ в аресте имущества, изъятого из офиса народного депутата Надежды Савченко 10 апреля. Об этом сообщает Громадське.

Судья Олег Линник на заседании уточнил, какое отношение к уголовному делу Савченко может иметь изъятое из офиса имущество. На это следователь СБУ ответил, что и фонд, и партия, из которых изъяли документы, «носят имя Савченко».

Если следователи не подадут апелляцию на решение судьи, то они будут должны вернуть изъятое имущество.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко хочет организовать прием граждан в СИЗО.

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