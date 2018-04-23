Трамп и Макрон подготовили друг другу необычные подарки

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп подарят президенту Франции Эммануэлю Макрону, в ходе его визита, часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

Известно, что Макрон сегодня прибудет в США с первым официальным визитом. В подарок он везет Трампу дуб с севера Франции — из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. Макрон считает, что дуб станет символом долгих отношений двух стран. Также, он добавил, что посадит дерево вместе с Трампом «в его саду».

Отмечается, что за несколько месяцев до визита Макрона Мелания Трамп начала продумывать его детали, в том числе то, каким будет идеальный подарок. Одним из подарков Макрону станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Этот стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Кроме того, чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.