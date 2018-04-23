Трамп посулит КНДР экономические бонусы за денуклеаризацию

На предстоящей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп намерен призвать его как можно быстрее ликвидировать ядерный потенциал КНДР и посулить взамен некие экономические выгоды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, двумя основными темами переговоров между двумя лидерами станут взаимосвязанные вопросы — денуклеаризация Северной Кореи и последующее снятие с нее американских санкций.

«Штаты не будут делать существенных уступок, таких как снятие санкций, до тех пор, пока Северная Корея практически завершит свои ядерные программы и не уничтожит весь ядерный арсенал», — пояснил WSJ ее источник в администрации Трампа. Он считает, что, если Ким Чен Ын изъявит готовность приступить к денуклеаризации в кратчайшие сроки, то «всевозможные хорошие вещи могут случиться».

Напомним, северокорейский лидер заявил о закрытии ядерного полигона и приостановке ракетных испытаний 21 апреля. Трамп назвал это решение «большим прогрессом».