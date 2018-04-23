Трамп решил подарить Макрону обивку стула из Белого дома

Президент США Дональд Трамп подарит лидеру Франции Эммануэлю Макрону заключенный в рамку кусок обивки стула из Голубой комнаты Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Стул, с которого сняли обивку, принадлежал мебельному гарнитуру, созданному по заказу пятого президента США Джеймса Монро.

Кроме того, Трамп намерен подарить французскому коллеге альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу с подписями его и супруги Меланьи.

Сам Макрон ранее заявил, что во время своего визита в США подарит Трампу дуб с севера Франции.

«Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений», — рассказал Макрон в комментарии Fox News.