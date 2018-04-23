Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей

Число россиян, пострадавших от укусов клещей, начинает стремительно расти. Около 4 000 граждан уже обратились к медикам за помощью по состоянию на 20 апреля.

В Роспотребнадзоре с 15 марта проводится мониторинг распространения клещевого энцефалита, а также других инфекций, передающихся через клещевые укусы.

В 70 российских субъектах около 4 000 граждан обратились в медучреждения после «атаки» клещей, из них дети - 1591 человек. Зарегистрирована дюжина случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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Более 1 млн россиян поставили себе прививки от клещевого энцефалита.