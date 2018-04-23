У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

Наконец-то долгие ожидания закончились, и Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. На свет появился мальчик!



Родила Кейт третьего ребенка в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где проходили и предыдущие роды. 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ. «Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским» – говорится в сообщении.

В интернете ходили слухи о том, что герцогиня выберет роды в домашних условиях. Такая традиция в королевской семье не в новинку, ведь это помогает оградить такое важное событие от камер папарацци и фанатов, которые, кстати, находились во время родов на улице возле больницы.

Имя малыша пока неизвестно, но некоторые предположения уже были в сети: Алиса, если родится девочка, и Филипп, если будет мальчик. Пол ребенка также скрывался до самых родов, ведь родители просто не узнавали это.

4 сентября пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции супружеской пары, официально сообщила о скором пополнении. Из-за утреннего токсикоза и плохого самочувствия Миддлтон на время отказалась от выходов в свет.



«Как и во время предыдущих двух беременностей, герцогиня Кембриджская страдает от токсикоза», – сообщили в заявлении Кенсингтонского дворца.

В сети появлялись новости о том, что Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу Мэрилебона. Вскоре она вернулась домой, а причиной назвали «токсикоз». Тогда и было предположено, что королевская семья ожидает третьего ребенка, но до тех пор данная информация не подтверждалась.

До самого последнего Кейт Миддлтон не уходила в декретный отпуск, всё время появляясь на важных мероприятиях. Во время беременности Кейт стала королевским патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной организации Nursing Now. С посещением учреждений герцогиня не повременила, и сразу отправилась знакомиться с ними. Первым на очереди стал Королевский колледж акушерства и гинекологии, где Кейт Миддлтон рассказали о программах здравоохранения. Цель их снизить смертность матерей и новорожденных во всем мире. Там же Кейт примняла участие в дискуссии по борьбе со стигмой в отношении здоровья женщин.

Позже Кейт отправилась в больницу Святого Томаса. Там ей предстояло официально запустить программу «Уход медицинской сестры» и выступить с речью.