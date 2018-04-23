У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

Показать меню
Актуально
МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет - 16:42 МИД Украины: влияние Москвы на Будапешт растет Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности - 17:02 Умерла легендарная актриса Нина Дорошина — стали известны подробности Елизавете II исполнилось 92 года - 17:24 Елизавете II исполнилось 92 года Число задержанных в Ереване перевалило за сотню - 17:24 Число задержанных в Ереване перевалило за сотню При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое - 17:25 При крушении легкомоторного самолета в Хакасии погибли двое В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов - 17:25 В Пулково задержали двух летевших из Дубая дебоширов Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья - 17:26 Сторонник ИГ планировал теракт в здании правительства Ставрополья Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром - 17:42 Российская велогонщица Плужникова погибла в аварии под Краснодаром Тарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистичен - 17:49 Тарпищев: итог первого дня матча Fed Cup с Латвией закономерен и оптимистичен Саше Черно стыдно за своих подписчиков - 18:14 Саше Черно стыдно за своих подписчиков КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической - 18:25 КНДР переключится с ядерных испытаний на строительство «социалистической экономики», — BBC Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных - 18:27 Грудь Полины Гагариной в прозрачном комбинезоне собрала сотни негативных комментариев "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в чемпионате России - 18:39 Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму - 18:53 Кадыров пригласил будущего главу Госдепа в чеченскую тюрьму Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе - 19:28 Инспекторы ОЗХО смогли собрать образцы в Думе На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу - 19:29 На Кубани 17-летний водитель насмерть сбил велогонщицу Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве - 19:30 Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве
» » У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!


Добавлено: 23 апр 2018 в 16:04, Категория: Шоу-бизнес
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

Наконец-то долгие ожидания закончились, и Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. На свет появился мальчик!

Родила Кейт третьего ребенка в лондонской больнице святой Марии, в частном крыле Линдо, где проходили и предыдущие роды. 23 апреля Кейт прибыла в госпиталь, о чем тут же стало известно СМИ. «Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская доставлена в больницу святой Марии, Паддингтон, Лондон, утром на ранней стадии родов. Герцогиня отправилась в больницу на машине из Кенсингтонского дворца с Герцогом Кембриджским» – говорится в сообщении.

В интернете ходили слухи о том, что герцогиня выберет роды в домашних условиях. Такая традиция в королевской семье не в новинку, ведь это помогает оградить такое важное событие от камер папарацци и фанатов, которые, кстати, находились во время родов на улице возле больницы.

Имя малыша пока неизвестно, но некоторые предположения уже были в сети: Алиса, если родится девочка, и Филипп, если будет мальчик. Пол ребенка также скрывался до самых родов, ведь родители просто не узнавали это.

4 сентября пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции супружеской пары, официально сообщила о скором пополнении. Из-за утреннего токсикоза и плохого самочувствия Миддлтон на время отказалась от выходов в свет.


«Как и во время предыдущих двух беременностей, герцогиня Кембриджская страдает от токсикоза», – сообщили в заявлении Кенсингтонского дворца.

В сети появлялись новости о том, что Кейт Миддлтон госпитализировали в больницу Мэрилебона. Вскоре она вернулась домой, а причиной назвали «токсикоз». Тогда и было предположено, что королевская семья ожидает третьего ребенка, но до тех пор данная информация не подтверждалась.

До самого последнего Кейт Миддлтон не уходила в декретный отпуск, всё время появляясь на важных мероприятиях. Во время беременности Кейт стала королевским патроном Королевского колледжа акушеров и гинекологов и благотворительной организации Nursing Now. С посещением учреждений герцогиня не повременила, и сразу отправилась знакомиться с ними. Первым на очереди стал Королевский колледж акушерства и гинекологии, где Кейт Миддлтон рассказали о программах здравоохранения. Цель их снизить смертность матерей и новорожденных во всем мире. Там же Кейт примняла участие в дискуссии по борьбе со стигмой в отношении здоровья женщин.

Позже Кейт отправилась в больницу Святого Томаса. Там ей предстояло официально запустить программу «Уход медицинской сестры» и выступить с речью.


Материалы по теме:

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз
У Кейт Миддлтон начались роды
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила девочку
Герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон направлена в больницу с признаками родов
Добавлено: 23 апр 2018 в 16:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Генпрокуратура Армении сообщила о задержании трёх депутатов

Генпрокуратура Армении сообщила о задержании трёх депутатов

Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина

Социал-демократическую партию Германии впервые возглавила женщина

В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО

В ДНР анонсировали уголовное дело против военных НАТО

Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Макрон предостерег от наивности в отношении «сильного и умного» Путина

Новости России
еще новости
Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Решение Натали Портман не приезжать на премию Genesis в Израиль было не так истолковано

Решение Натали Портман не приезжать на премию Genesis в Израиль было не так истолковано

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик!

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз

Маша Кохно изменила свой рацион питания

Маша Кохно изменила свой рацион питания

Новости политики
еще новости
Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением

Обнародованы новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе

Обнародованы новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе

Кудрин: Отвечать на санкции США необходимо в политической плоскости

Кудрин: Отвечать на санкции США необходимо в политической плоскости

Мы завершаем проведение АТО, – Полторак назвал дату

Мы завершаем проведение АТО, – Полторак назвал дату

Новости экономики
еще новости
МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Центробанк пообещал россиянам небывалый рост зарплат

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

Новости общества
еще новости
Украинский комик трудоустроился в РФ

Украинский комик трудоустроился в РФ

В подготовке флотских инженеров будут использоваться 22 уникальных именных аудитории Военно-морского политехнического института

В подготовке флотских инженеров будут использоваться 22 уникальных именных аудитории Военно-морского политехнического института

Кейт Миддлтон поехала рожать третьего ребенка

Кейт Миддлтон поехала рожать третьего ребенка

Психологи ЗВО разработают каждому новобранцу персональную программу адаптации к военной службе

Психологи ЗВО разработают каждому новобранцу персональную программу адаптации к военной службе

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Специалисты проверят качество воды Северского Донца

Специалисты проверят качество воды Северского Донца

Трамп и Макрон подготовили друг другу необычные подарки

Трамп и Макрон подготовили друг другу необычные подарки

Захарченко и Ходаковский устраняют конкурентов на должность «главы ДНР»

Захарченко и Ходаковский устраняют конкурентов на должность «главы ДНР»

В Польше 30-метровая статуя Иисуса раздает интернет

В Польше 30-метровая статуя Иисуса раздает интернет

Мировые новости
еще новости
В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

В Ереване оппозиция возобновила акции протеста

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов




Лента новостей
Маша Кохно изменила свой рацион питания - 15:28 Маша Кохно изменила свой рацион питанияСи Цзиньпин: КНР заинтересована в активизации сотрудничества с РФ в сфере дипломатии - 15:21 Си Цзиньпин: КНР заинтересована в активизации сотрудничества с РФ в сфере дипломатииАнастасия Смирнова: "Егор – самовлюбленный и немного эгоистичный парень" - 15:19 Анастасия Смирнова: В Кабмине рассказали о «ментальной склонности» украинцев к кремации - 15:11 В Кабмине рассказали о «ментальной склонности» украинцев к кремацииВ подготовке флотских инженеров будут использоваться 22 уникальных именных аудитории - 15:07 В подготовке флотских инженеров будут использоваться 22 уникальных именных аудитории Военно-морского политехнического институтаКудрин: Отвечать на санкции США необходимо в политической плоскости - 15:04 Кудрин: Отвечать на санкции США необходимо в политической плоскостиВ Армении лидер протестов Пашинян освобождён из СИЗО - 15:00 В Армении лидер протестов Пашинян освобождён из СИЗОСпециалисты проверят качество воды Северского Донца - 14:49 Специалисты проверят качество воды Северского ДонцаМедведев подписал план повышения энергоэффективности в России - 14:47 Медведев подписал план повышения энергоэффективности в РоссииПесков отказался комментировать передачу С-300 в дар Сирии - 14:47 Песков отказался комментировать передачу С-300 в дар СирииЛидер протеста против Саргсяна вышел на свободу - 14:47 Лидер протеста против Саргсяна вышел на свободуУчастнику парижских терактов дали 20 лет тюрьмы в Бельгии - 14:46 Участнику парижских терактов дали 20 лет тюрьмы в БельгииКудрин отверг возможность скорого восстановления курса рубля - 14:46 Кудрин отверг возможность скорого восстановления курса рубляГрузоперевозки и вывоз мусора в Королёве - 14:22 Грузоперевозки и вывоз мусора в Королёве
Последние новости
Увеличенная селезенка помогает представителям народа баджо задерживать дыхание под водой - 16:40 Увеличенная селезенка помогает представителям народа баджо задерживать дыхание под водой Автостраховщики обвинили Роскомнадзор в непрофессионализме - 16:40 Автостраховщики обвинили Роскомнадзор в непрофессионализме Жена принца Уильяма родила сына - 16:40 Жена принца Уильяма родила сына Премьер Армении Саргсян подал в отставку - 16:39 Премьер Армении Саргсян подал в отставку Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к странице Google.ru - 16:38 Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к странице Google.ru Минфин США пообещал снять санкции с «Русала» без Дерипаски - 16:38 Минфин США пообещал снять санкции с «Русала» без Дерипаски Сборная Белоруссии победила швейцарцев в матче юниорского ЧМ - 16:28 Сборная Белоруссии победила швейцарцев в матче юниорского ЧМ В Госдуме рассказали, для чего США хотят реформировать ООН - 16:25 В Госдуме рассказали, для чего США хотят реформировать ООН Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением - 16:11 Депутат Слуцкий назвал отказ КНДР от ядерных испытаний верным и мудрым решением Решение Натали Портман не приезжать на премию Genesis в Израиль было не так истолковано - 16:04 Решение Натали Портман не приезжать на премию Genesis в Израиль было не так истолковано У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик! - 16:04 У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился мальчик! Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз - 16:00 Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз Украинский комик трудоустроился в РФ - 15:56 Украинский комик трудоустроился в РФ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"