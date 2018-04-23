Участнику парижских терактов дали 20 лет тюрьмы в Бельгии

Салах Абдеслам —организатор теракта, совершенного в Париже в 2015 году, — приговорен к 20 годам лишения свободы.

«Суд признал виновным подсудимого Салаха Абдеслама и [его сообщника] Суфьяна Айри в вооруженном сопротивлении сотрудникам полиции и покушении на жизнь сотрудников полиции при отягчающих вину обстоятельствах», — цитирует ТАСС вердикт суда в Брюсселе.

Абдеслама на заседании представлял бельгийский адвокат Свен Мари, сам подсудимый ехать в суд отказался. Он находится под стражей во Франции, где ему предстоит судебный процесс по основному обвинению — подготовке, организации и осуществлении террористических актов.

Абдеслам был одним из семи террористов, которые 13 ноября 2015 года устроили взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов и бойню в концертном зале Le Bataclan, где около сотни человек были взяты в заложники. В результате терактов погибли 130 человек, пострадали более 350. У Абдеслама не сдетонировал пояс со взрывчаткой — или он сам не стал приводить бомбу в действие, поэтому единственный из всех террористов остался в живых.