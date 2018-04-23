Ученые обеспокоены появлением загадочного странника во времени с "космической трубой"

Ученые до сих пор не смогли разгадать тайну появления странного путешественника во времени. Тело мужчины было найдено в трубе, в далеком 1918 г., но и по сей день волнует умы специалистов.

Еще в начале 20 века американцы обнаружили труп неизвестного мужчины, рядом с которым находился странный прибор, напоминавший современный сотовый телефон. Тело лежало в длинной узкой трубе, что говорило о его сверхъестественном появлении там.

Незнакомца не удалось идентифицировать, в результате чего он получил прозвище «путешественника во времени с космической трубой».

О загадочной находке наперебой рассказывали многие известные Нью-Йоркские издания, однако, в скором времени история о таинственном незнакомце внезапно исчезла с газетных страниц. Несмотря на это информация о феномене дошла и до наших времен. Уфологи уверены, что загадочный странник появился при столь загадочных обстоятельствах из других времен.

ЖЕНЩИНА, ПЕРЕЖИВШАЯ КЛИНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ, МОЖЕТ ГОВОРИТЬ С МЕРТВЫМИ

