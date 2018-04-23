«Возвращение Крыма — это просто абсурдное пропагандистское клише. Абсолютно очевидно, что это не произойдет никогда. Это противоречит базовым инстинктам любого политика, потому что народ этого не примет, даже если в душе хочет и думает: „Да черт с ним!“, „Да пропади он пропадом!“, „Все равно он не наш“», — об этом заявил российский публицист Леонид Радзиховский.

«Естественно, наступит время, когда не будет ни России, ни Украины, ни вообще государств. В ходе меняющейся истории проблема Крыма, как и проблемы Курильских островов, Карабаха, Калининграда и еще сотни территорий, не будет значимой. Исчезнут государства — ну и проблема исчезнет», — уверен он.

Радзиховский также считает «абсурдной» идею возвращения России в «Большую восьмерку».

«Россию исключили четыре года назад в связи с событиями в Крыму, и с тех пор конфронтация зашла гораздо дальше. Поэтому даже если Путин уйдет из Сирии и Донбасса, ни о каком возвращении в „Большую восьмерку“ не может быть и речи как минимум по двум причинам», — отметил он.

По его словам, во-первых, Россия никогда не уйдет из Крыма. А во-вторых, членство в «Большой восьмерке» предполагает игру по общим правилам. Однако другие страны-члены не будут захватывать чужие территории и травить людей газом.