Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Во Львове возле торгово-развлекательного центра King Kross на водителя автобуса 3А напали неизвестные и избили его. Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля, около 20:00.

«Водитель осуществлял посадку пассажиров. Группа болельщиков (во Львове состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины в УПЛ „Верес“ (Ривне) — „Динамо“ (Киев) ред.), вероятно, в нетрезвом состоянии подошла к автобусу 3А и начала выламывать дверь. Водитель вышел к ним, сделал замечание. Молодые люди избили его, разбили нос», — цитирует пресс-служба Львовского горсовета Ореста Хамулу, директора коммунального АТП-1, которое обслуживает маршрут.

Водителя госпитализировали в городскую 8-ю клиническую больницу. Там ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что всего задержано восемь человек, которых доставили в Пустомытовский отдел полиции.