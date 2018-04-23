Ульяновская область возродила премию имени Ленина

Премия им. Владимира Ленина в размере 1 млн рублей будет вручаться в Ульяновской области 22 апреля — в день рождения вождя Октябрьской революции. Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Морозов, сообщает его пресс-служба.

В сообщении говорится, что премия будет присуждаться гражданам или коллективам за «выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».

Вручать премию будут каждую пятилетку начиная с 2020 года.

Морозов напомнил, что «в Советском Союзе Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан, добившихся наиболее выдающихся достижений», но и «в наше время есть свершения и люди, достойные больших наград».

Отметим, ранее ульяновский губернатор предлагал захоронить тело Ленина на родине.