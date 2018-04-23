Уникальная коллекция монет Римской республики теперь доступна онлайн

Ратгерский университет штата Нью-Джерси оцифровал хранящуюся в нем коллекцию древнеримских монет эпохи республики, принадлежавшую выдающемуся историку античности Эрнсту Бадиану (1925 – 2011).

Эрнст Бадиан родился в Вене, но в 1938 году из-за преследований евреев его семья была вынуждена уехать в Новую Зеландию. Там он получил степень бакалавра в Университете Кентерберри, затем учился в Оксфорде. Его исследования в основном были посвящены внешней политике Рима времен поздней Республики. Известность также получила монография Эрнста Бадиана «От Платей до Потидеи», посвященная периоду греческой истории между победой над персами и началом Пелопонесской войны. Также Эрнст Бадиан был одним из ведущих специалистов по Александру Македонскому и последние годы жизни работал над книгой о нем. Эрнст Бадиан преподавал в британских университетах Шеффилда, Дарема и Лидса, затем в Университете штата Нью-Йорк и Гарвардском университете.

Коллекция римских монет Эрнста Бадиана, переданная им в 2001 году Ратгерскому университету, содержит бесценный материал по монетному делу республиканской эпохи. В ней представлены образцы с 280 до 31 года до н. э. Она включает самые ранние денежные единицы Рима – еще не монеты, а бронзовые слитки с изображением (aes signatum) или без него (aes rude). Около 289 года до н. э. появляются первые литые бронзовые монеты (aes grave). Самая крупная из них имела достоинство в один асс, были также монеты в половину асса (семис), треть (триенс), четверть (квадранс), шестую часть (секстанс) и двенадцатую часть (унция). В 268 году до н. э. в Риме стали чеканить серебряные монеты – динарии. Самые ранние монеты Рима воспроизводили монеты, выпускавшиеся греческими колониями юга Италии.

Студенты Ратгерского университета в течение четырех лет фотографировали монеты в коллекции, чтобы разместить их изображения на сайте. Также они оцифровали рукописные заметки профессора Эрнста Бадиана, в которых он описывал эти монеты. Теперь исследователи со всего мира и любители нумизматики могут ознакомиться с коллекцией онлайн.