Увеличенная селезенка помогает представителям народа баджо задерживать дыхание под водой

Большая группа ученых из Дании, США, Нидерландов и Индонезии под руководством Расмуса Нильсена (Rasmus Nielsen) и Эске Виллерслева (Eske Willerslev) установила, что представители индонезийского народа баджо в ходе эволюции обзавелись генетическими особенностями, которые связаны со способностью надолго задерживать дыхание под водой.

Группа близкородственных народов под общим названием баджо расселена по Индонезии, Малайзии и южным Филиппинам. В литературе они известны под названием «морские цыгане». Баджо действительно традиционно ведут кочевой образ жизни, перемещаясь на своих лодках, которые служат им и транспортом, и жилищем. Изредка они строят дома на сваях в приливной зоне. Традиционными их занятиями служат рыболовство, добыча трепангов, кораллов и другой морской промысел. Свою добычу они обменивают у жителей суши на продукцию сельского хозяйства и предметы быта. В древности баджо нередко занимались пиратством.

Добывая со дна трепангов или моллюсков, баджо проводят под водой до 60 % времени и демонстрируют способность надолго задерживать дыхание. Ученые хотели установить, результат ли это долгих тренировок, начинающихся с самого детства, или у баджо имеется врожденная приспособленность к нырянию, подобно тому, как у многих жителей высокогорных регионов есть варианты генов, облегчающих выживание в разреженном воздухе.

Физиологам известен «рефлекс ныряльщика», когда у человека при погружении в холодную воду замедляется сердцебиение, а селезенка сжимается, выпуская в кровь содержащийся в ней запас эритроцитов. Исследование 1990 года показало, что у японских ныряльщиц за жемчугом селезенка более крупная, чем обычно, и способна во время погружения повышать содержание кислорода в крови на 9 %.

Авторы нынешнего исследования при помощи портативного ультразвукового сканера определили размер селезенки у 59 представителей баджо и у 34 человек из земледельческого народа салуан. Действительно, у баджо селезенка в среднем на 50 % крупнее, чем у их сухопутных соседей. Также исследователи взяли пробы ДНК у баджо и выявили 25 генов, которые отличаются от аналогичных генов представителей народа салуан и ханьцев – основного этноса Китая, чьи геномы были использованы для сравнения. Один из этих генов – PDE10A, как было показано в опытах на мышах, влияет на активность щитовидной железы, что в свою очередь влияет на размер селезенки.

Ученые пришли к выводу, что результаты исследования доказывают эффективность естественного отбора в человеческих популяциях. Предки современных баджо, согласно данным этнографов и историков, перешли к образу жизни морских кочевников относительно недавно, скорее всего, около 800 года н. э. Тем не менее, в их популяции успели закрепиться и получить повышенную частотность варианты генов, облегчающие пребывание под водой.

Результаты исследования представлены в журнале Cell.