В Армении лидер протестов Пашинян освобождён из СИЗО

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян освобожден из СИЗО в Ереване.

«Все задержанные должны быть освобождены. Дальнейшие решения будут приняты. Вечером я выступлю на митинге», — сказал журналистам Пашинян. Отмечается, что вместе с ним были освобождены депутаты парламента Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

С 13 апреля в Ереване и других городах Армении происходят многотысячные акции протеста против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Вечером в минувшее воскресенье митинг оппозиции в Ереване был разогнан полицией. При этом, по официальным данным, были задержаны 280 человек, семеро госпитализированы.

В частности, Генпрокуратура Армении сообщила, что три оппозиционных депутата парламента Армении — Пашинян, Мирзоян и Микаелян — задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. В Генпрокуратуре пояснили, что они игнорировали ограничения мэрии Еревана.