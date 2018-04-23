В Екатеринбурге прошел слет юнармейцев

Весенний слет участников юнармейского движения состоялся в Екатеринбурге. Юнармия и Фонд святой Екатерины устроили настоящий патриотический праздник.

На торжественной части мероприятия ряды юнармейцев пополнились новобранцами, которые получили соответствующие значки, а также поклялись честно и верно служить России.

Также в рамках мероприятия прошла военно-спортивная игра. «Военно-спортивная игра в этом году проводится более креативно, в форме квеста. Каждый этап игры будет напоминать эпизод из кинофильма "Офицеры". Ребятам даже будут выдаваться очки виртуальной реальности. В квесте 10 этапов. 9 — по зачету, 10-й — бонусный, где ребята должны будут нарезать паек жителя блокадного Ленинграда. Этот этап не идет в общий зачет, но мы его включили, чтоб ребята почувствовали, что пришлось пережить нашим соотечественникам», — рассказал начальник штаба военно-патриотического движения Дмитрий Ермаков.

Юнармейцы соревновались в надевании противогазов, стрельбе из винтовки, разборке и сборке АК, метании гранат, отвечали на вопросы викторины, посвященной истории Вооруженных сил РФ. После игры и награждения победителей состоялся показ киноленты «Офицеры».