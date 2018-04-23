В Ереване возобновились протесты

В Ереване сегодня утром возобновились шествия в знак протеста против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Акции организованы несколькими группами протестующих.

Одна из акций стартовала у стен Ереванского государственного университета.

Как заявил адвокат одного из лидеров движения, депутата Николая Пашиняна Рустам Бадасян, местонахождение задержанного оппозиционера в данный момент неизвестно. Его слова приводят «Новости Армении».

«Никол Пашинян не в Севанском отделе, следователь по телефону подтверждает сведения, приезжаю в отдел, в отделе говорят – в течение дня был, сейчас не здесь. На вопрос где ответа нет. Кто увез, тоже нет ответа и так без конца», — отметил Бадасян.