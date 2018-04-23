В Госдуме намерены лишать депутатов и сенаторов мандата за несоответствие доходов и расходов

В Государственной думе намерены расширить перечень коррупционных нарушений депутатов и чиновников.

Издание «Известия» передает об инициативе в Госдуме РФ относительно расширения перечня коррупционных нарушений, за которые полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены досрочно.

По информации издания, основанием для лишения мандата и конфискации имущества может стать расхождение расходов и доходов. Кроме того, такое же наказание может быть применено за указанные в декларации недостоверные сведения о доходах.

Инициатива была поддержана экспертной комиссией при комитете Госдумы по безопасности. Поправки коснутся закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».