В Госдуме рассказали, для чего США хотят реформировать ООН

Соединенные Штаты пытаются «протащить» реформу ООН, чтобы понизить главенствующую роль этой организации, однако Россия выступает категорически против этого, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресном интервью телеканалу SVT признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении «холодной войны».

При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. Гутерреш заявил, что организация больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По его мнению, некоторые страны злоупотребляют правом вето.

Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совбеза. Гутерреш также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

«ООН не прекратила быть во главе мировой архитектуры. Но США, которые по-прежнему стремятся построить однополярный мир с единственным центром силы в Вашингтоне, пытаются протащить реформу Организации объединенных наций, чтобы понизить ее главенствующую роль. Россия выступает категорически против этого. Мы за многополярный мир, но в современных реалиях за сохранение такого порядка приходится бороться», — сказал Слуцкий.

По его мнению, слова Гутерреша отражают реальную ситуацию, заключающуюся в том, что Совбез ООН уже давно, по крайней мере, частично, «взломан Госдепом США».

«Давайте вспомним последовательно ситуации в Ираке и Ливии. Резолюции СБ ООН выпускались на основе информации из Вашингтона, которая потом не подтверждалась. А между тем, режим в этих странах был свергнут, их лидеры казнены, а сами Ирак и Ливия, по сути, утратили свою государственность. Попытка применить эти же приемы делается сегодня и по сирийскому досье на площадке Совбеза ООН», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что своими словами Гутерреш не подводит черту под понижением роли ООН в мировых делах, а откровенно заявляет, что деятельность ООН и мировой баланс сил не соответствуют друг другу.

По мнению Слуцкого, необходимо возвращать мировой баланс сил к многополярной системе, что означает перейти из относительной «вашингтонской» в абсолютную систему координат во взглядах на то, как жить дальше в XXI веке.

«Если мы хотим стабильной архитектуры международных отношений, мы должны вернуть ООН и ее Совбезу их законное место во главе всех процессов мировой безопасности и смирить вселенские амбиции тех стран, которые хотели бы любой ценной, в том числе ценной крови, стать мировыми жандармами. Считаю, что заявление Гутерреша — это сигнал к тому, что необходимо добиваться сохранения самой ООН и ее базовых принципов на высокой мировой орбите», — добавил Слуцкий.