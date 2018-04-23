В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

На Ялтинском экономическом форуме общественный деятель Греции в прошлом генерал-лейтенант греческих ВВС Павлос Христу предложил способ снятия санкций с РФ и, в частности, с Крыма.

По мнению президента Общества друзей Крыма в Греции, Россия должна наладить экспорт так нужного Запада титана исключительно через Крымский полуостров.

Мое предложение заключается в том, чтобы экспорт и импорт РФ с Евросоюзом и США осуществлялся через Крым. Особенно это касается титана и металлов, которые так необходимы Западу, - цитирует Христу РИА Новости.

Греческий генерал сообщил, что вице-премьер правительства Республики Крым эту идею не просто одобрил, а поддержал. Так, Георгий Мурадов предложил создать внешнеторговую корпорацию, которую необходимо зарегистрировать в качестве крымского юридического лица. После этого передать ей исключительное право на ведение экспортно-импортных операций с Соединенными Штатами Америки по жизненно важным для американцев позициям.