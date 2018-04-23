В Кабмине рассказали о «ментальной склонности» украинцев к кремации

Согласно проведенному Кабмином исследованию, граждане Украины «ментально склоняются» к кремации. Об этом заявила начальник Отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Божок в эфире UA:Первый.

По ее словам, в 2017 году 61% умерших в Киеве были кремированы в соответствии с собственным волеизъявлением. При этом в Украине, особенно в крупных городах, наблюдается нехватка мест для захоронений.

«28 кладбищ в черте города Киева официально носят статус закрытых. Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит подзахоронение, то есть когда близкий родственник там уже похоронен», — сказала Божок.

Она рассказала, что в Кабмине исследовали тему захоронения, и «оказалось, что ментально украинцы уже более склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет», при этом данная тенденция характерна для больших городов.

«Возможно, просто из-за отсутствия крематориев. На всю Украину их всего три: в Киеве, Харькове и Одессе. В этих трех городах тенденция кремации растет, но в других городах… С той же самой Полтавы везут в Харьков», — добавила Божок.

Она пояснила, что перевозка тела в крематорий может быть дорогой для близких умершего.

Ранее в полиции заявили, что суды не успевают выдавать разрешения на похороны.

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