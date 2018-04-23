В каких банках можно взять кредит на карту?

Кредитные карты находятся на рынке уже много лет. Они отличаются условиями использования, начислением процентов, наличием бонусов, схемой работы льготного периода.

В кратчайшие сроки получить кредит на карту без отказа предлагают коммерческие банки в режиме онлайн. Подавайте заявку сразу в несколько банков для того, чтобы увеличить шансы на одобрение кредита. Свои услуги предлагают Тинькофф Банк, Совкомбанк, Ренессанс Кредит, УБРиР, Хоум Кредит Банк.

Тинькофф Банк обходится без очередей и временных рамок работы, поскольку не имеет в своей структуре отделений и представительств. Но это не препятствует банку обслуживать клиентов во всех регионах России.

Весь процесс оформления происходит в онлайн-режиме, а банковские карты впоследствии приходят клиентам по почте. Физическому лицу понадобится лишь оформление личного кабинета на сайте Тинькофф. Обслуживание клиентов осуществляется исключительно онлайн по средствам современных систем связи.

Никаких залогов и поручителей не понадобится. Вы сэкономите личное времени. Личный кабинет также позволит в любое время суток быть в курсе состояния всех своих счетов.

Другой сегмент рынка, не менее значительный – юридические лица, не остался без внимания организации Тинькофф. Для бизнеса предусмотрены следующие услуги:

А) расчетно-кассовое обслуживание;

Б) зарплатный проект;

В) начисление процентов по остатку на счете;

Г) кредит, как размещение свободных средств.

Перечень услуг маленький, при всем том, техническая привязка к современной онлайн-бухгалтерии чрезвычайно привлекательное преимущество перед конкурентами.

Банк оперативно реагирует на потребности клиентов. Так, в скором времени намечается внедрить услугу по сдаче предприятиями отчетности в проверяющие государственные органы, с оформлением требуемых электронных ключей и подписей.