В Константинополе рассмотрели просьбу Порошенко об автокефалии

Константинопольский патриархат рассмотрел запрос президента Украины Петра Порошенко на разрешение создать в стране отдельную церковь.

«Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии. По этому запросу синод решил быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — сообщили в пресс-службе патриархата.

СМИ ранее заявили, что Константинопольский патриархат ответит на просьбу Порошенко отказом, поскольку этот вопрос невозможно решить без участия Русской православной церкви, а она неизбежно выступит против.