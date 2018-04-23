В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией

Международный валютный фонд пересмотрит основные принципы борьбы с коррупцией. Об этом говорится в общем заявлении глав министерств финансов и центральных банков стран, входящих в состав в МВФ.

Изменения касаются методических указаний по вопросам управления фонда от 1997 года. В частности, МВФ будет регулярно оценивать характер и серьезность недостатков в управлении через изучение различных областей экономики, в том числе в сфере бюджетного и налогового регулирования. Также фонд будет проводить мониторинг верховенства права и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Входящим в МВФ странам предложат добровольно соглашаться на оценку нормативно-правовых и институциональных основ, чтобы убедиться, что они преследуют коррупционеров и имеют механизмы для прекращения отмывания и сокрытия нелегальных средств.