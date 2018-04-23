В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл

В минувшие выходные королева Великобритании Елизавета II отмечала свой 92-й день рождения. Разумеется, не поздравить свою бабушку не мог и ее 33-летний внук принц Гарри, который пришел на концерт в ее честь (на нем выступили Кайли Миноуг, Стинг, Том Джонс и другие знаменитости) вместе со своей 36-летней невестой Меган Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри

На мероприятие принц Гарри и его возлюбленная пришли в нарядах одной цветовой гаммы. В этот вечер они отдали предпочтение темно-синему цвету, который обоим им оказался очень к лицу. Младший внук королевы надел классический костюм, а его невеста выбрала элегантное платье от Stella McCartney стоимостью 1600 долларов, синие туфли-лодочки и коричневый клатч от Naeem Khan. Кстати, этот аксессуар обошелся ей недешево — стоит эта маленькая сумочка 3400 долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Стоит отметить, что этот день у влюбленных выдался весьма насыщенным: сначала они посетили прием по случаю предстоящих игр Invictus Games, которые пройдут в Сиднее, и встретились с премьер-министром Австралии, а уже вечером отправились на торжественное мероприятие. Впрочем, Меган к такому графику и постоянным выходам в свет уже, кажется, привыкла — всякий раз она выглядит очень свежо, стильно и изящно.

Принц Гарри и Меган Маркл