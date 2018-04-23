В оккупированном Дебальцево из-за взрыва гранаты пострадала девушка

В оккупированном Дебальцево задержан местный житель, бросивший гранату во дворе многоквартирного жилого дома, в результате чего получила ранения девушка.

Пресс-служба «МВД ДНР» сообщает: «В дежурную часть Дебальцевского горотдела поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов города произошел взрыв. Следственно-оперативная группа, выехав по указанному адресу, обнаружила девушку с осколочными ранениями».

По данным, «полицейские» по «горячим следам» задержали мужчину и установили, что между ним и потерпевшей произошел конфликт. В так называемом «ведомстве» добавили: «С места происшествия правоохранители изъяли осколки корпуса гранаты и другие вещественные доказательства. В результате взрыва повреждены окна жилища соседей, был нарушен общественный порядок».

На данный момент действия задержанного подпадают под уголовную ответственность и квалифицируются как хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также незаконное хранение боеприпасов.