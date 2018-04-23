В ПАСЕ пожаловались на отказ России платить взносы

Финансовая ситуация в Совете Европы является «не самой радужной», заявила докладчица по деятельности Бюро ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, передаёт РИА «Новости».

«Видим, что Турция отказалась от статуса в конце 2017 года основного плательщика. Была приостановлена выплата членских взносов России», — сказала она. Паскье отметила, что это привело к дефициту бюджета организации в размере 18 миллионов евро. Из-за этого Бюро Ассамблеи может быть вынуждено пересмотреть глобально все наши приоритеты и методы работы, добавила она.

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На протяжении работы сессий ПАСЕ в 2014-2015 годах после присоединения Крыма к России европейские парламентарии принимали резолюции, по которым российская делегация лишалась права голоса во время обсуждения актуальных вопросов повестки. Россию также лишили возможности принимать участие в работе уставных органов и мониторинге выборов.

В ответ на это Россия покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В 2016 и 2017 гг. Москва не стала направлять в ПАСЕ документы, подтверждающие её полномочия в организации. В 2018 году Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ.

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