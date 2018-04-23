В подготовке флотских инженеров будут использоваться 22 уникальных именных аудитории Военно-морского политехнического института

Для сохранения истории и памяти о выдающихся учёных, адмиралах, педагогах, лучших представителях инженерной мысли, создателях морской техники в Военно-морском политехническом институте создана 21 уникальная именная тематическая аудитория. 24 апреля в Адмиралтействе состоится открытие 22-й именной учебной аудитории в честь выдающегося ученого, кораблестроителя профессора Николая Муру.

Как сообщил начальник вуза капитан 1 ранга Евгений Якушенко, «такие аудитории давно уже стали социокультурными и научно-просветительскими центрами, имеющими огромное влияние, как на морально-патриотическое состояние курсантов, так и на уровень их образования и культуры в целом. В настоящее время в институте уже двадцать одна именная аудитория. Их тематическую направленность определяют профессиональные и научные приоритеты кафедры, факультета, военного городка, в котором они территориально расположены».

Впервые новая идея была реализована в институте (в то время - Военно-морском инженерном) в 2001 году при создании в Главном Адмиралтействе аудитории имени Героя Социалистического Труда, академика Российской академии наук, выдающегося выпускника института Игоря Спасского. Аудитория открыта 6 сентября 2001 года. Это было обосновано огромным вкладом академика Спасского в науку и технику, в числе его заслуг –строительство более двухсот подводных лодок, в том числе и создание целого семейства самых малошумных и высокоэффективных дизель-электрических подводных лодок, завоевавших высочайшую репутацию в мире.

В 2016 году аудитория прошла полное обновление, а в прилегающем к аудитории коридоре была создана тематическая экспозиция, посвященная жизненному пути и научным достижениям академика Спасского. С этого времени вуз открыл уже 21 именную аудиторию, как в здании Адмиралтейства, так и в военных городках института в г. Пушкин и в г. Петергоф.

Первой именной аудиторией, расположенной в военном городке г. Пушкин, стала созданная в 2004 году аудитория имени профессора Федора Степановича Шлемова - выпускника Военно-морского инженерного ордена Ленина училища имени Ф. Э. Дзержинского, выдающегося инженера - кораблестроителя, участника Великой Отечественной войны, известного ученого, специалиста в области боевой прочности кораблей.

С 2014 года традицию создания именных аудиторий поддержал коллектив Военно-морского политехнического института, дислоцирующийся в г. Петергофе, открытием аудитории «Гидроакустическая» имени Героя Социалистического Труда, конструктора Евгения Ильича Аладышкина.

В настоящее время все именные аудитории полностью задействованы в учебном процессе и доказали свою эффективность в подготовке корабельных инженеров различных специальностей.