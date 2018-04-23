В Польше 30-метровая статуя Иисуса раздает интернет

В Польше в городе Свебодзине одна из популярных польских статуй Иисус Христос высотой более 30 метров начал раздавать интернет.

Отмечается, что на статуе обнаружили десятки передатчиков интернет-сигнала. Десятки передатчиков спрятаны в 3-метровом венцы 33-метровой статуи Христа Царя.

СМИ отмечают, что установления передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника. Наличие передатчиков проверили и зафиксировали с помощью дрона.

При этом представители компании объясняют, что все делается на законных основаниях. В то же время детали договора были в тайне.