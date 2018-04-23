В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

Частная американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor проанализировала тему ответных санкций Москвы и пришла к неутешительному для Соединенных Штатов выводу.

Вашингтон продолжает оказывать санкционное давление на Россию, применяя все новые ограничения в экономической сфере. Меры США нацелены на ослабление экономики и политического статуса РФ. Но несмотря на это, на сегодняшний день российская экономика держится уверенно, практически не реагируя на внешнее давление. На это указывается в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Американские аналитики особое внимание обратили на то, что падение курса рубля в связи с последними санкциями США наблюдалось всего несколько дней, затем ситуация пришла в норму. Но больше всего американцев встревожил контрответ Москвы - в Госдуму уже внесен закон о запрете импорта товаров из Соединенных Штатов, кроме того, предложено законодательно запретить участие США в российских приватизационных сделках. Однако это не все. Планируется также прекратить продажу титана американскому производителю самолетов BoeingCo.

Аналитики выразили опасения относительно того, что нарастающая напряженность между Москвой и Вашингтоном, вынудит Россию предпринять еще и ассиметричный ответ в наиболее серьезных конфликтах, что повлечет серьезные проблемы и последствия для безопасности США.