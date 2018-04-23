В Украине предлагают сократить срок пребывания на посту президента страны

На официальном сайте главы украинского государства появилась любопытная петиция. Ее автор предлагает пересмотреть Конституцию и сократить срок пребывания президента страны в должности с пяти до трех лет.По мнению автора петиции, такой шаг позволит избежать народных волнений и кровопролитных восстаний против власти в будущем.Отмечается, что обновление высшего руководства страны каждые три года будет способствовать увеличению темпа проведения столь необходимых Украине реформ.Напомним, чтобы петиция попала на рассмотрение к Петру Порошенко, необходимо чтобы она набрала 25 тысяч голосов.