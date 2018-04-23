В Воронежской области продолжают бороться с паводком

В Воронежской области усиливается паводок — только за сутки уровень воды в местных водоёмах поднялся на 19 сантиметров, передаёт ОТР.

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Режим чрезвычайной ситуации введён в девяти областных районах. Разливы идут в районах рек Хопёр, Девица, Дон и Ворона. А вот в Новой Усмани вода постепенно отступает — сейчас спасатели проводят восстановительные работы в населённом пункте. Как рассказал представитель Тульского спасательного центра МЧС России Сергей Рыбкин, тульские спасатели откачивают воду с улиц и придомовых участков, кроме того, специалисты разбирают речные каналы от упавших деревьев и мусора.

В Воронежской области затоплено 12 мостов, вода подтопила 11 жилых домов и почти пятьсот садовых участков. На борьбу с паводком отправлено двести представителей МЧС и более 70 единиц техники.

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