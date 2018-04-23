Валентина Матвиенко посетит Боснию и Герцеговину с официальным визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента посетит Сараево и Баня-Луку 23-24 апреля.

В Сараево намечены встречи спикера российской палаты регионов в Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины. Состоятся переговоры с членами коллегий Палаты народов Огненом Тадичем, Сафетои Софтичем, Баришей Чолак и членом Палаты представителей Шефиком Джаферовичем.

Запланировано выступление Валентины Матвиенко перед членами Верхней палаты (Палаты народов) Парламентской ассамблеи Боснии и Герциговины.

В столице Республики Сербской городе Баня-Лука состоится встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Президента Республики Сербской Милорадом Додиком.

В Народной скупщине Республики Сербской, как ожидается, пройдут переговоры с Председателем Народной скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичем.

Валентина Матвиенко выступит с речью перед членами Народной скупщины Республики Сербской.

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