Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Будапешт продолжит «давить» на Киев до тех пор, пока Украина не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности обучаться на языках национальных меньшинств.

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии Североатлантический альянс-Украина на уровне министров иностранных дел. В Будапеште считают, что украинский закон об образовании нарушает не только конституцию, но и международные обязательства Киева.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто заявлял, что Будапешт не поддержит стремление Киева интегрироваться, пока Украина нарушает европейские стандарты.