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» » Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина


Добавлено: 23 апр 2018 в 18:39, Категория: Украина
Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина

Будапешт продолжит «давить» на Киев до тех пор, пока Украина не внесет изменения в принятый осенью закон об образовании, ограничивающий возможности обучаться на языках национальных меньшинств.

Венгрия в третий раз заблокировала заседание Комиссии Североатлантический альянс-Украина на уровне министров иностранных дел. В Будапеште считают, что украинский закон об образовании нарушает не только конституцию, но и международные обязательства Киева.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто заявлял, что Будапешт не поддержит стремление Киева интегрироваться, пока Украина нарушает европейские стандарты.


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Добавлено: 23 апр 2018 в 18:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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