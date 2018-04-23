В НАСА рассказали, когда будет создана обитаемая окололунная станция

В NASA рассказали, что старт строительства обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) начнется в 2019 году, а в 2025 году станцию планируют отправить на орбиту Луны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Станция понадобится космонавтам, которые будут летать на Марс. В агентстве NASA сообщают, что лунная гравитация способна облегчить запуск космических аппаратов на Марс.

Изначально средства будут вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы. Следующим этапом станут «жилищные условия».

На станции смогут находиться четыре астронавта в течение месяца.

При помощи Gateway NASA также планирует осуществить высадку космонавтов на Луну и исследовать воду вблизи поверхности этой планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.