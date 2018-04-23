Вован и Лексус рассказали о разговоре с главой ОЗХО

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что устроили телефонный розыгрыш генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмету Узюмджу. Он, по их словам, заявил, что Россия не препятствует работе экспертов организации в сирийском городе Дума и не делает попыток «зачистить» место предполагаемой химической атаки.

«Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить», — говорит собеседник пранкеров на записи, которую они выложили в Youtube. Он также утверждает, что Россия «официально уведомила» ОЗХО о своем стремлении «развернуться и обеспечить безопасность», а в таких условиях эксперты организации смогут «выполнить свою работу и завершить миссию».

Разговаривая с Узюмджу, пранкеры выдавали себя за премьер-министра Польши.

Напомним, 21 апреля стало известно, что специалисты ОЗХО собрали в Думе образцы для анализа.