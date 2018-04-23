Впечатляющие кадры: Военные лётчики на сверхмалой высоте пролетели над танками исламистов в сирийском Каламуне (ВИДЕО)

Командование Вооружённых сил Сирии посетило выставку оружия исламистов в Восточном Каламуне.

Корпусной генерал Али Абдула Аюб посетил выставку вооружения, подготовленную подразделениями главных ударных сил Сирии — отрядом «Силы тигра».

После осмотра стрелкового оружия и бронетехники вниманию главы оборонного ведомства Сирии были представлены элементы высшего пилотажа, исполненные сирийскими летчиками на советских самолетах МИГ-21, МИГ-23 и чехословацких «Альбатросах» L-39.

Летчики выполняли фигуры различной сложности, пилотируя самолёты на сверхмалых высотах.

По сведениям из источников в Сирийской армии, в дальнейших планах «Тигров» стоит зачистка эр-Растанского котла. Подразделения Tiger Force в аль-Ярмуке планируется заменить на бойцов Республиканской Гвардии, а их самих — отправить на север провинции Хомс.

Напомним, что «Силы тигра» — элитное формирование сирийских сухопутных войск, действующее на основных направлениях ведения боевых действия в Сирии.