Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале

Выездное заседание Совета Государственной Думы под председательством спикера палаты Вячеслава Володина пройдет 23 апреля в посёлке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.
В заседании примут участие руководители фракций политических партий в Государственной Думе, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО «НОВАТЭК». Совет Государственной Думы обсудит вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ».
В ходе поездки депутаты Государственной Думы ознакомятся с работой объектов «Ямал СПГ» — завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта.
Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна «Тоталь» (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).
Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями. Пуск первой линии состоялся в декабре 2017 г., второй и третьей состоится — в 2018 г. и 2019 г. годах соответственно.
Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн. т. сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн. т. газового конденсата с поставкой на новые для российского газа рынки Европы и, преимущественно, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
8 декабря 2017 г. состоялась отгрузка первого танкера с СПГ, в которой принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. На данный момент отгружено более миллиона тонн СПГ с первой очереди завода.
В рамках проекта «Ямал СПГ» построена необходимая транспортная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу проекта. Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта — одна из важнейших опорных точек Северного морского пути — кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.
Рядом с поселком Сабетта построен международный аэропорт, способный принимать современные пассажирские и грузовые самолеты. С февраля 2015 г. организовано стабильное воздушное сообщение и регулярные рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Тюмень, Москву, Самару и Уфу.
На сегодняшний день законтрактовано около 96% готовой продукции с будущего завода. СПГ поставляется на новые для российского газа рынки, там, где нет трубопроводных поставок.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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