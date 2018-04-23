Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале

Выездное заседание Совета Государственной Думы под председательством спикера палаты Вячеслава Володина пройдет 23 апреля в посёлке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В заседании примут участие руководители фракций политических партий в Государственной Думе, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО «НОВАТЭК». Совет Государственной Думы обсудит вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ».

В ходе поездки депутаты Государственной Думы ознакомятся с работой объектов «Ямал СПГ» — завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна «Тоталь» (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями. Пуск первой линии состоялся в декабре 2017 г., второй и третьей состоится — в 2018 г. и 2019 г. годах соответственно.

Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн. т. сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн. т. газового конденсата с поставкой на новые для российского газа рынки Европы и, преимущественно, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

8 декабря 2017 г. состоялась отгрузка первого танкера с СПГ, в которой принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. На данный момент отгружено более миллиона тонн СПГ с первой очереди завода.

В рамках проекта «Ямал СПГ» построена необходимая транспортная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу проекта. Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта — одна из важнейших опорных точек Северного морского пути — кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.

Рядом с поселком Сабетта построен международный аэропорт, способный принимать современные пассажирские и грузовые самолеты. С февраля 2015 г. организовано стабильное воздушное сообщение и регулярные рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Тюмень, Москву, Самару и Уфу.

На сегодняшний день законтрактовано около 96% готовой продукции с будущего завода. СПГ поставляется на новые для российского газа рынки, там, где нет трубопроводных поставок.

Яндекс.Дзен

Надзорные каникулы для малого бизнеса могут закончиться

Россия отказалась докапитализировать Всемирный банк

Калашников рассказал про риски хранения золотого запаса в ценных бумагах США