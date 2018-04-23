Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале

Показать меню
Актуально
Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита - 10:07 Шведский диджей Avicii мог скончаться от панкреатита В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине - 10:28 В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с "Сан-Хосе" - 10:32 Чехович: горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ с Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга - 10:56 Блокировка Telegram не скажется на работе сети в метро Петербурга Красильников/Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу - 11:42 Красильников/Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу В России прокомментировали отказ КНДР от ядерных испытаний - 11:56 В России прокомментировали отказ КНДР от ядерных испытаний Россиян обяжут платно регистрировать бойцовских собак - 11:59 Россиян обяжут платно регистрировать бойцовских собак Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» обвинили в работорговле - 12:13 Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» обвинили в работорговле Франция обвинила Россию в попытке уничтожить доказательства химатаки в Думе - 12:13 Франция обвинила Россию в попытке уничтожить доказательства химатаки в Думе В Сирии погиб внештатный журналист ЧГТРК «Грозный» - 12:13 В Сирии погиб внештатный журналист ЧГТРК «Грозный» Глава Минстроя допустил реновацию в ряде крупных городов - 12:14 Глава Минстроя допустил реновацию в ряде крупных городов В Ереване задержали 11 оппозиционеров - 12:14 В Ереване задержали 11 оппозиционеров Британская полиция установила подозреваемых по делу Скрипаля россиян - 12:14 Британская полиция установила подозреваемых по делу Скрипаля россиян ООН посчитала потери в Донбассе: за четыре года погибли больше 2,5 тысяч человек - 12:25 ООН посчитала потери в Донбассе: за четыре года погибли больше 2,5 тысяч человек Умерла актриса Нина Дорошина - 12:41 Умерла актриса Нина Дорошина США инициировали проверку всех двигателей Boeing 737 - 12:42 США инициировали проверку всех двигателей Boeing 737
» » Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале

Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале


Добавлено: 23 апр 2018 в 08:28,
Выездное заседание Совета Государственной Думы пройдёт на Ямале

Выездное заседание Совета Государственной Думы под председательством спикера палаты Вячеслава Володина пройдет 23 апреля в посёлке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В заседании примут участие руководители фракций политических партий в Государственной Думе, председатели профильных комитетов, руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, представители ПАО «НОВАТЭК». Совет Государственной Думы обсудит вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ».

В ходе поездки депутаты Государственной Думы ознакомятся с работой объектов «Ямал СПГ» — завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта.

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна «Тоталь» (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями. Пуск первой линии состоялся в декабре 2017 г., второй и третьей состоится — в 2018 г. и 2019 г. годах соответственно.

Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн. т. сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн. т. газового конденсата с поставкой на новые для российского газа рынки Европы и, преимущественно, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

8 декабря 2017 г. состоялась отгрузка первого танкера с СПГ, в которой принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. На данный момент отгружено более миллиона тонн СПГ с первой очереди завода. 

В рамках проекта «Ямал СПГ» построена необходимая транспортная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу проекта. Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее время используется ледокольная проводка. Морской порт Сабетта — одна из важнейших опорных точек Северного морского пути — кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.

Рядом с поселком Сабетта построен международный аэропорт, способный принимать современные пассажирские и грузовые самолеты. С февраля 2015 г. организовано стабильное воздушное сообщение и регулярные рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Тюмень, Москву, Самару и Уфу.

На сегодняшний день законтрактовано около 96% готовой продукции с будущего завода. СПГ поставляется на новые для российского газа рынки, там, где нет трубопроводных поставок.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Надзорные каникулы для малого бизнеса могут закончиться


Россия отказалась докапитализировать Всемирный банк


Калашников рассказал про риски хранения золотого запаса в ценных бумагах США


Материалы по теме:

БДК «Ямал» Черноморского флота посетила делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа
Путин прилетел в поселок Сабетта и посетит завод по сжижению природного газа
Японский JBIC готов занять 400 миллионов долларов на проект "Ямал СПГ"
Китайский фонд "Шелковый путь" профинансировал "Ямал СПГ"
Добавлено: 23 апр 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ узнали о плане США оставить авианосец в Средиземноморье

СМИ узнали о плане США оставить авианосец в Средиземноморье

Белый дом не поверил в «ядерные обещания» Ким Чен Ына

Белый дом не поверил в «ядерные обещания» Ким Чен Ына

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

«Это шантаж!» — премьер Армении покинул встречу с лидером оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)

«Это шантаж!» — премьер Армении покинул встречу с лидером оппозиции (ФОТО, ВИДЕО)

Новости России
еще новости
Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Больше четырех тысяч россиян обратились в больницы из-за укусов клещей

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Как Роскомнадзор блокирует Telegram

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом

Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом

SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд

SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд

Пиппа Миддлтон объявила о беременности

Пиппа Миддлтон объявила о беременности

В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II

В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II

Новости политики
еще новости
Англия – серийный убийца русских царей?

Англия – серийный убийца русских царей?

Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ

Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

В США задумались об ответе Москвы на санкции: это же только начало

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Россия нашла универсальный ответ на санкции США: «золотой рывок» заставит Вашингтон задуматься

Новости экономики
еще новости
Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

Повышение минималки: в МВФ сделали резкое заявление

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

В Китае объявили, что санкции США не влияют на российско-китайский бизнес

России предложили временно национализировать «Русал»

России предложили временно национализировать «Русал»

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Новости общества
еще новости
Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей

Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Сборная Северного флота завоевала кубок хоккейного чемпионата Мурманской области

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

Экс-агента ЦРУ Скрипаля отравил экс-агент ФСБ Гордон

В Британии объявили о прорыве в

В Британии объявили о прорыве в "деле Скрипаля"

Происшествия
еще новости
Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

В московском детсаду малыши выпили растворитель вместо воды

Новости Украины
еще новости
Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди

Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Стало известно, как Google отреагировал на блокировку в России

Мировые новости
еще новости
В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

В госпитале Днепра скончался молодой боец АТО

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Рейтинг президента Российской Федерации снизился на семь процентов

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США

Болтон назвал российскому послу условия улучшения отношений с США




Лента новостей
Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИ - 07:32 Главы МИД G7 подготовили «жесткое» заявление в адрес России – СМИВ Штатах прогнозируют, как Польша сможет защититься от российских ракет и самолетов - 07:25 В Штатах прогнозируют, как Польша сможет защититься от российских ракет и самолетовЮжная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДР - 05:54 Южная Корея прекратила агитационное вещание на границе с КНДРАмериканский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем - 05:49 Американский агрессор: Как ВВС США атаковали военные аэродромы на Чукотке и в Приморье, а затем сбили пассажирский самолёт (ВИДЕО, ФОТО)Саймон Марданшин уверен, что он на правильном пути - 05:46 Саймон Марданшин уверен, что он на правильном путиНина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученица - 05:20 Нина Дорошина умерла в одиночестве: о последних днях актрисы рассказала ее ученицаМедведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка - 04:43 Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВнешэкономбанкаКрымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО) - 03:46 Крымская татарка представила книгу «Почему я поддерживаю Путина» (ВИДЕО)В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупцией - 03:28 В МВФ изменят подходы к борьбе с коррупциейТренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницу - 03:21 Тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб попал в больницуБоб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCI - 02:46 Боб Юнгельс поднялся на 104 строчки в рейтинге Мирового тура UCIСтраны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций - 01:56 Страны «Большой семерке» выступили за сохранение антироссийских санкций«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции - 01:42 «Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкцииУльтрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове - 01:11 Ультрас «Динамо» избили водителя автобуса во Львове
Последние новости
Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом - 09:49 Снимок смеющихся Мелании Трамп и Барака Обамы стал интернет-мемом SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд - 09:47 SochiFashionWeek: Морской вокзал в Сочи 22 апреля открыл новых звезд Климкин: В G7 согласны с позицией Украины по миротворцам на Донбассе - 09:39 Климкин: В G7 согласны с позицией Украины по миротворцам на Донбассе Пиппа Миддлтон объявила о беременности - 09:33 Пиппа Миддлтон объявила о беременности Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди - 09:28 Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах в Донбассе небольшие очереди Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны - 09:26 Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны Мемория. Николай Помяловский - 09:25 Мемория. Николай Помяловский Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ - 09:21 Зарплаты бюджетников вырастут на 13–15% в 2018 году — ЦБ Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей - 09:04 Тысячи россиян обратились к медикам с укусами клещей В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II - 09:00 В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II Англия – серийный убийца русских царей? - 08:56 Англия – серийный убийца русских царей? Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA - 08:46 Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA Генсек ООН признал неэффективность Совета безопасности - 08:25 Генсек ООН признал неэффективность Совета безопасности
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"