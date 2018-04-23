Выплаты в связи с рождением ребенка освобождаются от НДФЛ

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка установлены в России с 1 января 2018 года. Они составляют прожиточный минимум для детей, установленный в конкретном субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения. Данная финансовая поддержка носит социальный характер, по этой причине закон освобождает эти выплаты от НДФЛ.

Документ вступает в силу с 23 апреля.